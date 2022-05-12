البروفيسور بيوض: 2 مليون مصاب بمرض نادر في الجزائر

قال البروفيسور بلقاسم بيوض رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى سطيف، أنه يوجد حاليا في العالم ما بين 7000 و 8000 مرض نادر. وفي الجزائر يوجد على الأقل 2 مليون مصاب بالمرض النادر.

وأضاف البروفيسور بلقاسم بيوض، لإذاعة سطيف خلال حديثه عن الأمراض النادرة عند الأطفال. على هامش الأيام الطبية لطب الأطفال. خصص جزءا منها للحديث عن الأمراض النادرة، أن رئيس الجمهورية تدخل في العديد من المرات بهدف التكفل بالأطفال أصحاب الأمراض النادرة. خاصة بعد النقص الكبير الذي سجل في الأدوية و العلاج مؤخرا.

وأشار البروفيسور في ذات السياق، أن الأمراض النادرة يحسب علميا بإصابة أقل من شخص في ألفين نسمة. وهو معمول به عالميا وهي غالبا تكون وراثية. كما دعا السلطات العمومية إلى ضرورة الإسراع في إنشاء المراكز المتخصصة لعلاج هذه الفئات. للحد من ظاهرة التداوي في الخارج بتكاليف كبيرة للدولة و لأهالي المرضى.

وأشار البروفيسور بلقاسم بيوض، أنه من الأمراض النادرة المنتشرة مؤخرا تشوهات خطيرة في أعضاء جسم الطفل. كالتشوه في الطحال والكبد والقلب. بالإضافة كذلك إلى مرض الهيموفيليا والذي يتم مؤخرا التكفل به والإهتمام به.

وقال ذات المتحدث، أنه تم مؤخرا التمكن من تكوين أطباء متخصصين في طب الأطفال بقسم طب الأطفال في أمراض الدم وفي الأمراض الصدرية، وأمراض الغدد وغيرها.

كما كشف البروفيسور، أنه سيتم تجسيد مستشفى متخصص يحتوي على كل الأجهزة والإمكانات قريبا بولاية سطيف بمساعدة السلطات والمحسنين و الجمعيات. حيث سيرى النور قريبا بعدما كان مشروع حلم.

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