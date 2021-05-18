البروفيسور جنوحات: الإجراءات المزمع تطبيقها في المطارات كفيلة لتفادي إنتشار العدوى عند الدخول

قال البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، أن قرار فتح الحدود أتى في وقته بعد إنخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا.

وأضاف جنوحات في تصريح لإذاعة سطيف، أن الإجراءات المزمع تطبيقها في المطارات كفيلة لتفادي إنتشار العدوى عند الدخول.

وأوضح في ذات السياق، أن الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس تدخل في حجر إلزامي لمدة تتراوح مابين 10 إلى 14 يوما.

وكشف جنوحات، أن الجزائريين إكتسبوا مناعة جماعية، غير أنه يجهل مدى فعالية هذه المناعة ضد السلالات الجديدة للفيروس.

وقال أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 8 أشهر حسب آخر الدراسات ولا يمكن الحديث عن الحد الأقصى للمناعة حاليا.

وأضاف البروفيسور، أن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة، مستبعدا حدوث موجات قوية كما وقع في الموجة الثانية.

وأفاد في ذات السياق، أن فيروس كورونا المستجد محيّر، داعيا إلى فتح تحقيقات وإجراء دراسات حول السلالات المتحورة.

وكشف جنوحات، أن عدوى فيروس كورونا لم يُشهد لها مثيل عبر التاريخ، ولا نعرف ما تخفيه السلالات المتحورة.

وقال جنوحات، أنه من المحتمل أن يكون التلقيح أثناء حدوث الموجات سببا في تحور الفيروس وتسجيل سلالات جديدة.

وكشف أنه لحد الساعة، في الجزائر لا نعرف أي سلالة تسيطر.

وأعلن جنوحات، أن الجزائر لم تتجاوز مرحلة الخطر والفيروس بيننا ولا نعرف أي سلالة ستظهر.