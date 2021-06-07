البروفيسور جيجيك: هذه الأعراض المسجلة لدى المواطنين الذين تلقوا اللقاح

قال البروفيسور رضا جيجيك، رئيس مصلحة مخبر المناعة الطبية بمستشفى بني مسوس. إن كل لقاحات كورونا المتوفرة في الجزائر ذات فعالية متشابهة، وخاضعة كلها لتجارب سريرية.

وأشار لدى حلوله ضيفا على برنامج هذا الصباح بالتلفزيون الجزائري أن اللقاحات. قد تسبب في بعض الأحيان بعض الأعراض الجانبية الطفيفة غير المرغوب فيها. كالحمى والصداع وألم في موضغ الحقن، وهو أمر عادي.

كما أكد البروفيسور خلال حديثه عن الأعراض الجانبية للقاح، أنه لم تسجل حالات خطيرة في الجزائر بعد تلقي اللقاحات المستوردة. وتم تسجيل أعراض خفيفة فقط تمثلت في الحمى والصداع.

وأوضح أن عملية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الأولى من اللقاح تتم عبر منصة رقمية لوزارة الصحة. كما طمأن البروفيسور المواطنين أن السلالات المتحورة البريطانية والجنوب افريقية والنيجيرية. لا تختلف كثيرا عن سلالة الجيل السابق إلا أنها أكثر وأسرع انتشارا.

وأضاف في ذات السياق، أن اللقاحات توفر حماية ذات فعالية كبيرة من الإصابة بها. في حين أشار إلى أن “السلالة المتحورة المتخوف منها والأكثر خطورة من حيث ضراوة الأعراض هي السلالة الهندية. والتي قد توفر اللقاحات المتوفرة حاليا حماية منها لكن بفعالية أقل.