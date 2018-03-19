البروفيسور حاج محمد: إنتشار داء البوحمرون غير مستبعد

توقّع حاج محمد المدير العام لمصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إنتشار داء البوحمرون على مختلف الولايات الأخرى.

وأضاف ممثل الوزارة خلال نزوله ضيفا على أمواج الأولى اليوم، أن حوالي 24 ولاية صرحت بظهور وباء البحمرون.

كما دعا المتحدث، مسؤولي المؤسسات الإستفائية والمصحات الجوارية، بضرورة التصريح في حال ظهور إصابة واحدة بهذا الداء.

وبخصوص عدد الملقحين حاليا، أكد البروفوسور حاج، أنه تم تلقيح 270 ألف شخص خلال هذا الشهر، في 7 ولايات.

مشيرا، أن كل الوحدات الصحية ستعمل على القضاء على هذا الوباء قبل إنتشاره.

وأكد المسؤول، أن الوزارة توقعت ظهور داء البوحمرون، خصوصا في ظل عدم إحترام الأولياء للرزنامة الوطنية التي سطرتها الوزارة لأطفالهم.