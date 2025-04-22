البروفيسور خالد لعلاوي مديرا للمدرسة العليا للصحافة

تم اليوم الثلاثاء، تكليف البروفيسور خالد لعلاوي، بإدارة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

والبروفيسور لعلاوي خالد من مؤسسي المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام حيث التحق بها منذ 2009.

وتقلد البروفيسور، عدة مناصب إدارية كمكلف بالاتصال حيث أنشأ شارة المدرسة logotype وأطلق أول موقع إلكتروني للمدرسة. وكانت له العضوية في العديد من اللجان العلمية والهيئات الإدارية للمدرسة على غرار المجلس العلمي ومجلس الإدارة.

وكلف البروفيسور لعلاوي، بعدة مسؤوليات من رئيس قسم إلى مدير مساعد مكلف بالتموين في الدكتوراه والبحث العلمي. حيث أطلق ثان تكوين للدكتوراه في المدرسة سنة 2017.

كما أسس مجلة الاتصال والصحافة التي ارتقت لأول مجلة علمية محكمة في علوم الإعلام والاتصال في الجزائر سنة 2018.

والتحق البروفيسور، بشبكة كراسي اليونيسكو في أوت 2022 إلى أن تم اختياره كممثل لافريقيا في لجنة الحوكمة والتسيير لذات الشبكة في مارس 2025.