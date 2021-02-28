البروفيسور “دحدوح” مكلف مؤقت بالتسيير في الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة

كلفت وزارة الثقافة، عبد القادر دحدوح، بمهام مكلف بالتسيير وآمر بالصّرف في الوكالة الوطنية لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى.

وذلك إلى غاية استكمال إجراءات تعيين مدير عام جديد.

ويشغل عبد القادر دحدوح، منصب المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية العمل الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للمشاريع الثقافية الكبرى، والتكفل بانشغالات العاملين فيها.

وفي هذا الإطار، أمرت وزيرة الثقافة، المكلف بالتسيير بصفة مؤقتة، بـتفعيل نشاط المؤسسة.

كما أمرته أيضا ببذل المجهودات اللازمة، والتنسيق مع إطاراتها، لبلوغ وتيرة متقدمة من إنجاز المشاريع المسجّلة.

هذا وحرصت بن دودة على ضرورة حفظ حقوق الوكالة والعمال، والتزام الشفافية الكاملة في التسيير، مع الاستمرار في مخطط إصلاح هذه المؤسسة الهامة، والتدقيق في كافة العمليات المنجزة سابقا، والكشف عن كل التجاوزات الممكن وقوعها أثناء التسيير الإداري للوكالة.