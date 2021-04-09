البروفيسور رحال: إطلاق مخطط التكفل والعلاج لما بعد الكوفيد بعد أسبوعين

كشف البروفيسور إلياس رحال، عضو لجنة متابعة فيروس كورونا، أن إشكال نقص مواد التخذير الضرورية للعمليات الجراحية ستُحل بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح رحال في حديث لإذاعة سطيف، أن إشكالية مواد الكشف بالتصوير الطبي ليست بحدة مواد التخذير، وأي خلل سيعالج.

وأكد في ذات السياق، أن التذبذب الحاصل في المواد الطبية والصيدلانية يرجع إلى التصنيع والنقل.

وأفاد أن العودة الى البرنامج العادي للنشاطات الطبية والجراحية سيكون تدريجيا بسبب الارهاق الذي تعاني منه الأطقم الطبية والشبه طيبة.

وقال رحال، أن الطواقم الطبية والشبه طبية ستلقى الرعاية النفسية الضرورية، وبعد أسبوعين سيتم إطلاق مخطط التكفل والعلاج لما بعد الكوفيد.

وكشف أن دليل ومخطط للتكفل بجميع الأمراض قيد الدراسة بالتنسيق مع أساتذة الأمراض العقلية بالنظر الى التأثيرات والمخلفات النفسية التي تركتها كورنا بفقدان الزملاء الأصدقاء وأفراد من العائلة.