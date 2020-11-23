البروفيسور رحال: لم نسجل أي وفاة أو شكاوي لأعراض جانبية بسبب الكلوروكين

قال البروفيسور إلياس رحال عضو لجنة متابعة تطورات فيروس كورونا، أنه تم إعداد إستراتيجية من قبل الوزارة للتنسيق بين المستشفيات.

وأشار رحال في فروم الإذاعة، إلى أنه تم الرفع من عدد المخابر، إلى 23 مخبر خاص و30 مخبر عام من حيث التشخيص.

أما من ناحية العلاج تم تطبيق تعليمات الوزير من خلال توفير الأدوية التي هي موجودة في المستشفيات.

بالإضافة إلى المضادات الحيوية ودواء تخثر الدم الذي عرف بعض التذبذبات، غير أن هناك اليوم 3 علامات للمنتوج.

وكشف في ذات السياق، إلى أنه هناك تذبذبات للتنظيم في مستشفيات العاصمة، غير أنه منذ 10 أيام تحسنت الوضعية.

وعن البروتوكول الصحي، الكلوروكين، قال برحال أنه لم يتم لحد الساعة تسجيل وفاة، أو شكاوي لأعراض جانبية خطيرة.

وتتمثل أغلب الأعراض في القيء، اولإسهال.

من جهته قال جمال فورار الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا، أن 49 ألف مصاب تماثل للشفاء بسبب بروتوكول الكلوروكين.