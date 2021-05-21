البروفيسور رشيد بلحاج: مجانية العلاج دليل على أن المنظومة الصحية الجزائرية “إنسانية”

قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين، البروفيسور رشيد بلحاج، إنّ المنظومة الصحية في الجزائر لديها خصوصية إنسانية تتمثل في مجانية العلاج.

وشدد في حديثه مع إذاعة سطيف على ضرورة اعطاء كل ذي حق حقه، من أجل تحسين المنظومة الصحية.

وأشار أن أجور مهنيي القطاع الخاص تفوق 10 مرات القطاع العام.

وأكد أن هذا الأمر أثر سلبا على السير الحسن للمنظومة الصحية في القطاع العام.

وقال “لمسنا إرادة حقيقية وفعلية في تحسين المنظومة الصحية من طرف مسؤولي الصحة في البلاد”.

وأضاف “بات ضروريا تحسين ظروف الكفاءات مع محاسبة المتهاونين”.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في تسيير ومراقبة المستشفيات، ومراجعة سياسة الأجور.