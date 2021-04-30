البروفيسور رشيد مالك: كورونا يستهدف بقوة مرضى السكري

قال البروفيسور رشيد مالك، رئيس مصلحة الطب الداخلي بمستشفى سطيف، إنّ فيروس كورونا يستهدف بقوة مرضى السكري.

وأضاف رشيد مالك في تصريح لإذاعة سطيف، أن مرضى السكري مناعتهم ضعيفة، داعيا إلى تجنب الحلويات والسكريات قدر الإمكان.

وكشف، أنه تم إستقبال حالات لأشخاص ارتفع السكري عندهم فجأة الى 4 و 5 غرامات وبعد الفحص ثبت إصابتهم بالكوفيد.

وفي سياق ذي صلة، أكد مالك، أن مخابر جزائرية قريبا ستُصًنع الأنسولين محليا لتغطية السوق، وستسعى للتصدير خارجيا.

وأضاف أن صناعة لقاح سبوتنيك محليا سيساعد كثيرا على مواجهة الأزمة وسرعة التغلب على الكوفيد وتحقيق المناعة .