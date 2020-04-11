البروفيسور رضا محياوي: الحالات التي خضعت للعلاج بالكلوروكين لم تتعرض إلى مضاعفات

قال عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور رضا محياوي، أن حالات الإصابة بكورونا التي خضعت للعلاج بالكلوروكين لم تتعرض إلى مضاعفات.

وأكد البروفيسور، في تصريح للصحافة، على هامش الإعلان عن الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، الجمعة، أن العلاج بالكلوروكين قد أثبت نجاعته وساهم في تحسين حالات المرضى، استنادا إلى النتائج الأولية.

ومن جهتها، أكدت رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية بالقطار، البروفسور نسيمة عاشور، لوكالة الأنباء، أن من بين 42 حالة خضعت للعلاج بالكلوروكين، 17حالة تماثلت تماما للشفاء.

كما صرح الدكتور محمد بقاط بركاني، عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، أن بعض الحالات تتماثل للشفاء من فيروس كورونا من حين لآخر بعد خضوعها للعلاج بالكلوروكين.

واعتبر ذات المتحدث، أنه من السابق لأوانه إعطاء نتائج كل الحالات التي تخضع لهذا العلاج عبر الوطن، وهذا بالنظر لكون كل حالة تستدعي الخضوع للعلاج لمدة 10 أيام على الأقل.