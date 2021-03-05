البروفيسور زيتوني: أزمة كورونا أثرت على التكفل بمرضى السرطان.. وارتفاع أعداد الإصابة والوفاة

أكد البروفيسور، مسعود زيتوني، منسق المخطط الوطني للسرطان، أن الأولوية لمرضى السرطان في تلقي اللقاح المضاد لكورونا لأن مناعتهم ضعيفة.

وصرح لاذاعة سطيف، أن أزمة كورونا أثرت سلبا على التكفل بمرضى السرطان حيث زادت أعداد الاصابة وحالات الوفاة.

ونصح البروفيسور، مسعود زيتوني باستشارة طبيب مختص في أمراض السرطان عند التلقيح.

وقال إنه خلال سنة 2020 سجلت الجزائر 60 ألف حالة اصابة جديدة و32 ألف حالة وفاة.

في سياق مغاير، كشف البروفسور أن كل الادوية المستعملة حاليا في علاج السرطان منتجة في الخارج .

وقال إن تكلفة علاج مريض واحد مصاب بالسرطان تكلف خزينة الدولة 30 ألف دولار شهريا .

وأضاف “لدينا كل الامكانات والكفاءات لإنتاج الادوية محليا لكن العملية تحتاج الى وقت”.

وأفاد أن مراكز مكافحة السرطان في الجزائر تنقصها الكفاءات المسيرة وليس الأجهزة.

وشدد على ضرورة وجب اعادة النظر في التسيير الكامل لمراكز مكافحة السرطان.