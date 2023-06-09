البروفيسور طبايبية: 30% من نساء الجزائر يعانين من السمنة

كشف البروفيسور عمار طبايبية رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة السمنة في الجزائر، والطبيب المتخصص في الأمراض الداخلية يتحدث لاذاعة سطيف. إن اجرتها منظمة الصحة العالمية في 2018 اثبتت ان ازيد من 30%من النساء في الجزائر يعانين من السمنة المرضية. و 14 % عند الرجال و12 % عند الاطفال . والنسبة المئوية الحالية هي 22% لذلك نحن من الاوائل افريقيا.

وقال المتحدث إن السمنة هو مرض مزمن وخطير بتصنيف منظمة الصحة. يؤدي الى امراض ومضاعفات خطيرة كامراض القلب، والكبد والاوعية الدموية ،السكري وخاصة الامراض النفسية.

وأشارت دراسة علمية حديثة تؤكد ان ثلث السرطانات مرتبطة مباشرة بالسمنة، منها سرطان الثدي والقولون والبروستات.

وأكدت ذات الدراسة ان الانسان العادي الذي لا يعاني من السمنة النسبة التقديرية لحياته هي 70سنة. والانسان الذي له زيادة في الوزن له نسبة 60% يصل الى سن 70 سن. ،اما من يعاني السمنة فله الحظ 50% فقط ليصل الى سن 70سنة.

وعبر البروفسور عن تخوفه من تزايد نسبة السمنة عند الاطفال. مشيرا إلى أن آخر الاحصائيات تؤكد أن 12%من اطفالنا يعانون من السمنة، والنسبة مرشحة للارتفاع.

كما أشار أن اسبابها واضحة وهي الاكل غير صحي, غير طبيعي غير متوازن فيه كثير من السكريات المعقدة والدسم. ونقص النوم امام نقص كبير في الحركة والنشاط.

وأفاد أن كل التوقعات تشير الى انه في 2030 ستصبح السمنة عند النساء 46%وعند الرجال 30%. وبذلك الجزائر ستكون الثانية افريقيا بعد جنوب افريقيا في موضوع السمنة. وخطرها اذا لم نقم باجراءات مباشرة وتوعية متواصلة .

وتابع “للاسف الشديد اذا استمرت الوضعية سنكون في 2030 من بين الدول العشرين الاولى التي تعاني من السمنة في العالم. وستكلف أموال كبيرة للعلاج للمريض ولخزينة الدولة”.