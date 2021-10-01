البروفيسور عبد الباسط: موجة رابعة محتملة بالجزائر وهذا موعدها

أكد البروفيسور عبد الباسط كتفي أستاذ الطب التنفسي والصدري ورئيس مصلحة كوفيد بمستشفى الرويبة، على عودة موجة رابعة، يُجهل قوتها بدقة، ولا توقيتها بالضبط.

وأضاف البروفيسور في حديث لإذاعة سطيف، أن عودة الموجة الرابعة بالجزائر متعلق بدرجة الإلتزام او الإفراط في تطبيق إجراءات الوقاية ونسبة التلقيح. مؤكدا أنه إذا واصلنا في درجات التهاون نفسها والإستهتار والتخلي عن الوقاية. والإمتناع عن التلقيح فالموجة القادمة قد تكون بين شهري ديسمبر وجانفي.

وكشف في ذات السياق، أنه بإمكاننا حاليا محاصرة هذه الموجة في شهر أكتوبر ونوفمبر قبل أن تحاصرنا. وذلك من خلال الإقبال بقوة على التلقيح واستخدام إجراءات الوقاية. والإستعداد لها بشكل جيد.

وقال البروفيسور، أن كل الأرقام والمعطيات تؤكد بأن العالم سيخرج من أزمة كورونا خلال الرباعي الأول لعام 2022 بسبب ارتفاع نسبة التلقيح عندهم. غير أنه في الجزائر نسبة التلقيح حاليا غير مشجعة. لا ننتظر قدوم موجة أخرى حتى نلجأ للتطعيم، علينا بتلقيح 70 بالمائة من المواطنين أي 25مليون.

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