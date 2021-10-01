البروفيسور عبد الباسط: نعيش وضعية مريحة لكنها مؤقتة.. “الفيروس لايزال بيننا”

قال البروفيسور عبد الباسط كتفي أستاذ الطب التنفسي والصدري ورئيس مصلحة كوفيد بمستشفى الرويبة. إننا نعيش حاليا وضعية مريحة لكنها “مؤقتة”.

وأضاف البروفيسور في حديث لإذاعة سطيف، أن متغير “دلتا “ لايزال هو السائد حاليا والأخطر في الجزائر وكل العالم رفقة متحورات ” ألفا، وبيتا” وهو مازال معنا لليوم. غير أن متحور “mu” يبقى انتشاره محدود وهو تحت السيطرة في العالم.

وحذّر البروفيسور من الفيروس قائلا:” هو لازال بيننا لا يجب أن نطمئن للأعداد المسجلة حاليا. وعودته بقوة مرتقبة جدا إذا لم نسرع في الإجراءات الوقائية اللازمة والتلقيح. مضيفا أن عودة انتشار الفيروس تستغرق عادة بين شهرين وثلاث من نهاية آخر موجة حسب درجة الإلتزام. و “دلتا” سريع وخطر ويصيب من ثمانية إلى تسعة أشخاص.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp