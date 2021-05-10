البروفيسور عبد الكريم قواسمية مديرا جديدا لجامعة تبسة

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان إنهاء مهام مدير جامعة العربي التبسي بولاية تبسة البروفيسور عمار بودلاعة وعين مكانه البروفيسور عبد الكريم قواسمية مدير جامعة محمد الشريف مساعدية.

حيث ستتم عملية التنصيب هذا اليوم في حدود الساعة العاشرة صباحا بحضور ممثلي السلطات العمومية.

وكان الوافد الجديد الذي تنتظره العديد من الملفات الهامة والتحديات على جميع الأصعدة، قد اشرف على تسيير المركز الجامعي العربي التبسي بولاية تبسة قرابة عقد من الزمن سنوات التسعينات قبل ان يقدم استقالته وتفرغ للبحث الأكاديمي والتدريس، وذلك فترة قليلة قبل ترقية المركز الى مصاف جامعة، ليعين مرة اخرى مديرًا على رأس جامعة سوق اهراس الى هذا القرار الجديد.