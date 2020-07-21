البروفيسور عداد يطلب تدعيم مستشفى مصطفى باشا بالوسائل البشرية والمادية لمواجهة الوباء

أكد البروفيسور عداد، من المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، أن كل الطاقم الطبي للمستشفى، تجند لمحاربة فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة.

وأورد البروفيسور في ندوة صحفية، على هامش إشراف كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الدينية على انطلاق نشاط وزاري مشترك للحملة التحسيسية الوطنية التي أطلقتها تحت شعار “كلنا مع الأطباء ضد الوباء”، أنهم حرصوا منذ البداية على حماية العنصر البشري.

وأوضح البروفيسور، أن الصعوبات التي عانى منها المستشفى، هي التدفق الكبير للمرضى من مختلف جهات الوطن، خصوصا مع النقض في المورد البشري بسبب اصابة البعض منهم بهذا الوباء.

وأوضح البروفيسور، إنه وابتداء من 9 جويلية، تم اضافة مصالح استشفائية ليبلغ عدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد 19، إلى 300 سرير، مع امكانية مضاعفة أسرة الإنعاش إلى 50 سرير.

وكشف البروفيسور، أن مستشفى مصطفى باشا الجامعي، تكفل بعدد هائل من المصابين، منذ بداية الوباء، سواء عن طريق التكفل المنزلي، أو داخل مصالح المستشفى.

وطلب ذات المتحدث، بتدعيم المستشفى بالوسائل المادية والبشرية خاصة في الشبه الطبي، خاصة مع التزايد المستمر والهائل للإصابات بالوباء.