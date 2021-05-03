البروفيسور علي لونيسي: كورونا قد يؤدي إلى الإصابة بداء السكري

أكد البروفيسور علي لونيسي، رئيس مصلحة الطب الداخلي بالمستشفى الجامعي بتلمسان، أن كورونا له مخلفات، وقد يؤدي للإصابة بداء السكري.

وصرح رئيس مخبر البحث حول داء السكري بجامعة تلمسان لإذاعة سطيف، “نبهنا بخطورة السلالات المتحورة والموجة الثالثة منذ جانفي 2021″.

وقال “2744 سلالة متحورة لفيروس كورونا والسلالات البرازيلية ، البريطانية ، النيجيرية والجنوب إفريقية فرضت وجودها”.

وأشار أن السلالة البريطانية خطرة من حيث سرعة الانتشار، معربا عن تخوفه من انتشار العدوى وتشبع المستشفيات.

وعن السلالة النيجيرية، قال “لا نعرف كيف تنتشر، وقد تسبب مشكلا في المناعة الطبيعية وحتى على فعالية اللقاح”.

وأفاد أن مصابون بداء السكري تحولوا إلى العلاج بالأنسولين، بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأورد أن المصابين بالأمراض المزمنة خاصة السكري وكبار السن أكثر عرضة لمضاعفات كورونا.

وعن الوضعية الوبائية بالجزائر، وصفها بالمقلقة، وولاية تلمسان أقل تسجيلا لعدد حالات الإصابة بكورونا، مقارنة بولايات الشرق في هذه الأيام.

ودعا البروفسور إلى تكثيف التحقيقات الوبائية من أجل محاصرة الوباء والتقليل من خطر تسجيل بؤر يصعب التحكم فيها.