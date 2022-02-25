البروفيسور غرناوط: الجزائر خرجت من الموجة الرابعة

أكد البروفيسور مرزاق غرناوط، عميد كلية الطب بالجزائر، اليوم الجمعة، أن الموجة الرابعة كانت أخف الموجات ويمكن الحديث عن خروج الجزائر منها،

وأضاف رئيس مصلحة الأمراض التنفسية والصدرية لاذاعة سطيف، أنه يمكن رسميا الحديث عن خروج الجزائر من الموجة الرابعة، التي تركناها وراءنا، والعمل الآن لما هو قادم.

مشيرا في السياق ذاته، الى أن أعداد الإصابات تتناقض يوميا، ولا يوجد ضغط على الكادر الطبي، مضيفا أن الموجة الرابعة كانت أخف الموجات.

كما أن الوضعية الوبائية الحالية مستقرة جدا، و هناك أريحية كبيرة بمختلف المؤسسات الإستشفائية.

وتابع:”لدينا حاليا 8 مرضى فقط بمستشفى بني مسوس وخلال أسبوع ان شاء الله ربما لن يكون فيه اي مريض بالمصلحة.”

مشيرا في الوقت ذاته، الى أن كل من يأتي للمستشفيات حاليا هم أصحاب أعراض خفيفة غير خطرة ولكن جميعهم غير ملقحين.

الى جانب ذالك كشف ذات المتحدث عن العودة لممارسة المهام العلاجية والصحية بمختلف المصالح الصحية التي حولت الى مرضى الكوفيد.

وأردف قائلا:”تنتظرنا مهاما كبيرة للتكفل بالمرضى بمختلف المصالح الذين تعطل علاجهم بسبب الوباء.”

في سياق آخر، قال غرناوط أنه من الممكن أن تكون فيه موجة خامسة أخرى مستقبلا، داعيا في هذا السياق الى التحضير والاستعداد لها من الآن. من خلال التلقيح.

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