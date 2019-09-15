البروفيسور لعميري: القدرة الشرائية ستنهار بواقع 1.5% سنويا

كشف بروفيسور الاقتصاد عبد الحق لعميري، بأن القدرة الشرائية ستخسر حوالي 1.5 بالمائة من قيمتها سنويا.

ووصف لعميري عند حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية الوضعية الاجتماعية في الجزائر بالمعقدة جدا، وبأنها وليدة تدهور الوضع الاقتصادي.

وطالب لعميري، باتخاذ إجراءات استعجاليه لكبح التدهور السريع للقدرة الشرائية للمواطنين،على أن يتم رسم إستراتيجية شاملة تصلح الوضع لاحقا.

وحذر البروفيسور من نتائج الوضعية الاقتصادية الحالية، حيث قال أنها ستؤدي لتفاقم عدة مشاكل اجتماعية كالسكن والبطالة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بأن هذه التعقيدات ستظهر تدريجيا وليس بصفة سريعة.

وقال لعميري أن الوضع الاقتصادي الحالي وليد سياسات اقتصادية متراكمة ووضع سياسي حالي نتأزّم.

ويرى البروفيسور أن الإسراع في إيجاد حل للوضع السياسي للبلاد مفتاح لإقرار سياسات اقتصادية شجاعة تصلح الأوضاع.