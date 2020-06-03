البروفيسور محمد يوسفي: علاج الكلوروكين أثبت نجاعته رغم كل الإنتقادات

أكد، اليوم الاربعاء، البروفيسور محمد يوسفي، رئيس قسم الامراض المعدية بمستشفى بوفاريك، أن “استخدام الكلوروكين في علاج فيروس كورونا اثبت نجاعته رغم كل الانتقادات التي وجهت ضده”.

وقال البروفيسور، في تصريح له للاذاعة الوطنية، أنه وبغض النظر عن “بعض الحالات الصغيرة جدا فإن ما بين 600 مريض استفادوا من هذا الدواء ولم تكن هناك أي آثار جانبية بينهم، على سبيل المثال مشاكل قلبية”.

وأشار البروفيسور أنه و منذ “ظهور الفيروس في بداية جانفي 2020 ، تطورت الأمور من حيث المعرفة”.

مشيرا في السياق ذاته ان ذلك يتبين جليا في “ملاحظ الانخفاض الواضح في اقبال عدد المواطنين إلى الخدمات الصحية وكذلك عدد الأسرّة التي اصيب افردها بالفيروس”.