البروفيسور مريم مراد لـ”النهار”: تأثرت بتغريدة الرئيس تبون.. وأجري حاليا بحوثا حول كورونا

أكدت البروفيسور مريم مراد عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم في حديث حصري لـ”النهار”، أن انتخابها عضوا في الأكاديمية، شرف للجزائر والمرأة الجزائرية.

وعبرت مريم مراد عن تأثرها بتغريدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتشجيعها وتشجيع الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج.

وقالت مريم مراد “عائلتي أرسلت لي تغريدة رئيس الجمهورية هنأني فيها على اختياري عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم العريقة، وقد شرفتني كثيرا “.

وفي حديثها عن آخر مستجدات البحوث حول كورونا، أكدت عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم، العمل حاليا على تحويل داء كورونا لداء أقل حدة، مشيرة أنه في الأشهر الأخيرة انصب اهتمامها في المخبر الذي تشرف عليه على الأبحاث الخاصة بجائحة كورونا.

وثمنت البروفسور مريم مراد، الاجراءات السريعة التي اتخذتها الجزائر، ما ساعد في التحكم بالجائحة، ومنع انتشارها بصفة كبيرة.