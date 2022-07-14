البروفيسور مكي: إستقبال 300 حالة إستعجالية للأطفال يوميا

حذّر رئيس مصلحة طب الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة حمود “بارني سابقا”، البروفيسور عز الدين مكي، من الأمراض والفيروسات التي تصيب الأطفال خلال موسم الصيف. مشدّدا على ضرورة إحترام قواعد الوقاية بشتى أنواعها خلال هذه الفترة من السنة.

و أكد ذات الاخصائي في تصريح للصحافة، أن المصلحة إستقبلت خلال الأيام الأخيرة في فترة المناوبة لوحدها. والممتدة من الثالثة زوالا إلى غاية 8 صباحا لليوم الموالي. أزيد من 300 حالة استعجالية للأطفال يوميا. في الوقت الذي كانت تستقبل فيه خلال موسمي الشتاء والخريف بين 150 إلى 180 حالة يوميا.

وأضاف البروفيسور، إلى أن ذلك راجع إلى بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا التي تنتشر خلال فصل الصيف. بعضها مرتبط بالوقاية والبعض الآخر راجع إلى تنقلات الأشخاص التي تتزامن مع العطلة الصيفية.

كما شدد البروفيسور في هذا السياق، على ضرورة إحترام قواعد النظافة الجسدية. وتلك التي لها علاقة باستهلاك مختلف أنواع الأطعمة والخضر والفواكه خلال هذا الموسم الذي تشتد فيه درجة الحرارة. مشيرا إلى الأمراض التي تصيب الأطفال في هذه الفترة، على غرار أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات التي تصيب منطقة الأنف والأذن والحنجرة. إلى جانب أمراض أخرى يتسبب فيها المحيط والأحوال الجوية كالرطوبة.

كما حذر البروفسور مكي من التسممات الغذائية التي تنتشر خلال موسم الحر داعيا إلى الحيطة والحذر. كما دعا كذلك إلى الرفع من درجة الحيطة والحذر خلال هذا الفصل الذي يتميز بارتفاع شديد للحرارة لحماية الأطفال من أشعة الشمس بارتداء قبعة ولباس واقي. وشرب كميات كافية من المياه إلى جانب غسل اليدين باستمرار لوقايتهم من الأمراض المتنقلة.

كما أوصي البروفيسور الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة أو أمراض الربو والصدرية بارتداء الكمامة. ونفس الشيء بالنسبة للكهول الذين يعانون من أمراض مزمنة

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