البروفيسور مكي: 80 بالمائة من الأمراض النادرة وراثية

قال البروفيسور، عز الدين مكي رئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى حسين داي، إن 80 بالمائة من الأمراض النادرة هي أمراض وراثية.

وأشار البروفيسور مكي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة. إلى أن الأمراض النادرة هي التي تمس شخص في 2000 نسمة. مضيفا أن 95 بالمائة من هذه الأمراض تكون إنتقالية. قائلا أن الأم والأب يعانون من طفرة جينية متحولة. لكنهم لا يعانون من أي مرض. فيما 25 بالمائة من الأبناء يعانون من هذه الأمراض النادرة.

كما أضاف في ذات السياق، أن عائلات الأطفال المصابين أكدت أنها تعيش معاناة حقيقية نتيجة صعوبة التشخيص الذي يظهر بعد سنوات بأن الطفل مصاب بمرض نادر.

ويعتبر اليوم العالمي للأمراض النادرة مناسبة لزيادة الوعي بهذا الصنف من الأمراض. والتعريف به لتمكين الأولياء من تشخيص المرض والدخول في رحلة العلاج في أقصر وقت ممكن.