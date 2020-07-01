البروفيسور مهياوي: إحتمال فرض الحجر الشامل بسطيف وارد

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، البروفيسور رياض مهياوي أن “الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمان بالنسبة لولاية سطيف”.

وقال البروفيسور مهياوي، اليوم الأربعاء في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن “إمكانية فرض الحجر الشامل في ولاية سطيف وارد ومحتمل”.

وأضاف البروفيسور أن “المطلوب من سكان سطيف وباقي ولايات الوطن هو الإلتزام بالقواعد الوقائية بصورة اكبر والبقاء في حالة تأهب”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الجزائر سجلت يوم امس الثلاثاء 336 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 54 حالة سجلت في ولاية سطيف”.

وأوضح البروفيسور ان “المواطنين يجب أن يكونوا واعيين ومتضامنين لمكافة انتشار فيروس كورونا”.

مؤكدا أنه ولمواجهة هذا الوضع “تم وضع تدابير صارمة مع تعقب كل حالات الإصابة وإجراءت الكشف”.

وقال البروفيسور مهياوي أنه “تم إتخاذ تدابير بخصوص تحرير المرضى الذين لا يستلزمون العلاج داخل المستشفيات”.

وأكد البرويفيسور مهياوي أن الوضع اصبح حاليا خطيرا، لذلك تم إتخاذ تدابير إلاق الاحياء وبعض المناطق”.