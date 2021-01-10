البروفيسور مهياوي: إنطلاق التلقيح ضد كورونا أواخر جانفي.. وتجهيز أكثر من 8 آلاف مركز صحي

قال رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، أن الجزائر جاهزة لإستقبال لقاح كورونا ومباشرة حملة التلقيح.

وأوضح مهياوي، أن مباشرة التلقيح ستكون كأقصى أجل في الأسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري.

وكشف مهياوي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن اللقاح سيكون متوفرا في الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد ذات المتحدث، أن عملية التلقيح ستشمل كل الجزائريين والجزائريات عبر كامل القطر الوطني.

وأشار إلى أن اللقاح المستعمل هو اللقاح الروسي “سبوتنيك 5″، الذي أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمائة، وليس لديه أعراض كبيرة.

وقال أن الأولوية في التلقيح ستكون للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية وأسلاك الأمن.

وأكد مهياوي، أن وزارة الصحة جهزت أكثر من 8 ألاف مركز صحي للشروع في عملية التلقيح التي ستدوم سنة كاملة.

وأضاف مهياوي في ذات السياق، إلى أنه تم القيام بكل الإجراءات الإدارية، لتسهيل إقتناء اللقاح.

من جانب أخر، أوضح مهياوي أن العملية ستتم وفق مخطط واضح، يكون بالتسجيل مسبقا من قبل المواطن لتلقي اللقاح.

وأوضح مهياوي، أنه ينتظر وضع دفتر صحي خاص بلقاح كورونا.