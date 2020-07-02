البروفيسور مهياوي: التجمعات والأعراس ساهمت في ارتفاع الإصابات بالفيروس بـ 25 بالمائة

حذّر عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور، رياض مهياوي، من حالة التراخي المسجلة في أوساط المواطنين الجزائريين التي عجلت في ارتفاع عدد الإصابات بالوباء في الأيام الأخيرة.

وقال البروفيسور في حديث للقناة الإذاعية الأولى، إن خطر الوباء ما زال قائما، مضيفا بأن طاقة هذا الفيروس تكمن في العدوى وليس في الوفيات.

وأضاف ذات المتحدث، بأن ارتفاع عدد الإصابات بــ 25 في المائة منه مرده إلى التجمعات العائلية والأعراس وغيرها من التجمعات، كما نصح البروفيسور المواطنين بوجوب التراجع عن مثل هكذا سلوكات وأخذ الحيطة والحذر من خلال الالتزام الكلي بالإجراءات الوقائية وترك أفكار اللامبالاة.

وفي السياق ذاته كرر مصدرنا ، نداءه للتجار لمساعدة الحكومة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية للخروج من هذا الوباء ورفع التحدي من أجل التقليل من حدته .