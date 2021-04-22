البروفيسور مهياوي: التهاون سيعقد الوضع الصحي والإصابات سترتفع مجددا

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البروفيسور مهياوي: التهاون سيعقد الوضع الصحي والإصابات سترتفع مجددا
بقلم نسرين محفوف

حذر عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا بالجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، من خطورة عودة ارتفاع إصابات كورونا.

وأضاف لدى حلوله ليلة أمس ضيفًا على التلفزيون الجزائري أن الوضع الصحي سيتعقد أكثر في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقائية.

وأفاد أن الجميع لاحظ منذ بداية شهر رمضان نوعًا من التراخي لدى المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية عبر الوطن.

ودعا عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، إلى التحلي بالمسؤولية والتقيّد بالبرتوكول الصحي الذي سطرته السلطات وأعطى نتائج إيجابية.

وأضاف أن الجزائر كانت محمية من الموجة الثالثة من الوباء، لكن الوضع الصحي قد يتعقد أكثر والأرقام سترتفع من جديد.


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