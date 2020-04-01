البروفيسور ميهاوي: أطباء الانعاش والتخدير يعانون من نقص الإمدادات بوسائل الوقاية من فيروس كورونا

كشف البروفيسور، ميهاوي رياض، عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور وباء فيروس كورونا على مستوى وزارة الصحة، أن أطباء الإنعاش والتخدير يعانون من نقص في الإمدادات بوسائل الوقاية.

وأضاف البروفيسور ميهاوي، اليوم الأربعاء في تصريح للإذاعة الوطنية، “من المعلوم أن أطباء الانعاش والتخدير يكونون عمليا رأسا برأس مع حاملي الفيروس، لدنوهم من منطقة الخطر.

وأشار المتحدث إلى أنهم أكثر من غيرهم معرضين للخطر، ومن واجب الدولة إمدادهم بكل وسائل الوقاية التي تحميهم.

واعترف ميهاوي بأن هذه الأجهزة غير متوفرة بالنسب الكافية، وهم في انتظار طلبيات الاستيراد لاحتواء هذا المشكل حسب ما وعد به رئيس الجمهورية.

وقال البروفيسور بخصوص جاهزية الإمكانيات المادية والبشرية، “لقد عرض الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية برنامج زمني محدد لاستيراد كل المستلزمات الطبية من كمامات ومعقمات.

وأضاف البروفيسور، أن رئيس الجمهورية أكد بأن 100 مليون كمامة هي قيد الاستيراد والقضية قضية وقت فقط.