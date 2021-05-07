البروفيسور نافتي: الفيروس سيبقى بيننا سنوات طويلة.. والقادم أصعب

قال المختص في طب الأمراض التنفسية البروفيسور، سليم نافتي، إنّ الفيروس سيبقى بيننا لسنوات طويلة خاصة مع السلالات الجديدة.

وأوضح البروفيسور، في تصريح لإذاعة سطيف، أن المثير للقلق والأخطر من الفيروسات المتحورة هو تخلي أفراد المجتمع عن الاجراءات الوقائية.

وكشف في ذات السياق، أن التهاون لا يقع فقط على عاتق المواطن، ونحتاج إلى الاجراءات الردعية من أجل وقف التراخي.

وأوضح نافتي، أنه لو تنتشر السلالة الهندية سنكون على أبواب كارثة صحية، مشددا على ضرورة التعامل مع الوافدين من خارج الوطن بأكثر صرامة وحزم.

وأكد البروفيسور في ذات السياق، أنه على السلطات المعنية تطبيق حجر صحي على هؤلاء مع إجراء مراقبة وتحاليل دورية.

كما وجب تطبيق تدابير صارمة على كل أجنبي يدخل تراب الوطن، دون تساهل أو تهاون لتفادي السلالات المتحورة التي نتشر بسرعة.

وأكد ذات المتحدث، أن الإمكانيات الصحية للجزائر لاتحتمل تزايد في عدد الاصابات.

وأشار إلى أن السلالات المتحورة ذكية وتتحول دوريا، وتصيب الفئات العمرية الصغيرة أكثر بمعنى الأطفال والشباب.

وشدد على العودة إلى صرامة تدابير الوقاية لأن التكهنات تقول بأن القادم أصعب، والتخوف من موجة ثالثة بعد رمضان كما حدث العام الماضي.