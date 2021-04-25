البروفيسور نبيل مصباح: أعراض كورونا تغيرت وهذه أهمها

كشف البروفيسور نبيل مصباح، رئيس قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى سطيف، أن أعراض كورونا تغيرت.

وصرح لإذاعة سطيف “شاب في العناية المركزة بالتنفس الاصطناعي جاءنا يشكو من القيء والإسهال والجهاز الهضمي ولا يشكو من مرض”.

وأضاف “بعد إخضاعه للتحاليل، ثبتت إصابته بالكوفيد، وممكن جدا أن يكون الفيروس المتحور”.

وتابع “لا نريد ولا نسعى للتهويل لكن وجب التحذير خاصة في هذه الأيام مع تكاثر الزيارات والأسواق والتجمعات”.

وأفاد أن وصولنا للموجة الثالثة للوباء وارد جدا خاصة، ونحن متأخرين زمنيا بأسابيع عن العالم ابدميولوجيا.

وأشار أن الوقت غير متأخر، وبإمكاننا الاستدراك بتطبيق إجراءات الوقاية والمسؤولية الأولى على عاتق المواطنين باحترام الشروط، ثم الأطباء والمسؤولين.

ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واحترام تدابير الوقاية من أجل تفادي خطر العودة إلى نقطة الصف.

وقال “علينا الاستدراك من خلال وضع حد للتراخي الملحوظ على معظم المستويات، وذلك من خلال التباعد والكمامة والتعقيم”.