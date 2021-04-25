البروفيسور نبيل مصباح: مصالح الإنعاش امتلأت مجددا بمرضى كورونا من بينهم شباب

كشف البروفيسور نبيل مصباح، رئيس قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى سطيف، أن مصالح الإنعاش امتلأت مجددا بمرضى كورونا.

وصرح لإذاعة سطيف أنه في ظل التراخي شبه العام، الوضعية الوبائية بالمستشفى غير مطمئنة وتدعو لضرورة أخذ الإجراءات الوقائية المستعجلة.

وأفاد أن مصلحة الإنعاش الطبي بالمستشفى ممتلئة، ولا يوجد سرير شاغر، وعدد الحالات تزايد خلال الأسبوع الأخير.

وقال “قبل أسبوعين المصلحة كانت فارغة من أي مريض والآن لدينا 6 أشخاص في حالة خطرة بالتنفس الاصطناعي”.

وأضاف “المدهش هذه المرة هو دخول شباب أقل من 30 سنة لمصلحة الانعاش مرضى بالكوفيد لأول مرة”.