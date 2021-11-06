البروفيسور نسيغاوي للنهار أونلاين: الوضع الوبائي في الجزائر أصبح مقلقا

صرح رئيس قسم الإنعاش في مستشفى فرنسي البروفيسور هشام نسيغاوي اليوم السبت “للنهار أونلاين”، أن الوضع الوبائي في الجزائر أصبح مقلقا.

وأشار المتحدث في تصريح خص به موقع “النهار اونلاين” أن الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة، حيث ارتفعت حالات الإصابة وبدأت غرف الإنعاش في الإمتلاء.

وأرجع البروفسور ذلك إلى امتناع المواطنين عن تلقي اللقاح وحتى العودة الى الاجراءات الوقائية.

ودعا في ذات السياق الى عدم الاستهزاء بخطورة هذا الوباء في ظل ظهور متحورات جديدة.

أما عن الفيروس المتحور مو فقال أنه لحد الساعة لم تعرف مدى خطورته، إلا أنه سريع الانتشار، حيث يمثل معظم الإصابات في روسيا وبريطانيا.

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إصابات كورونا تواصل الإرتفاع بالجزائر

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 206992 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5940، بعد تسجيل 3 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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الدكتور أخاموك: كل المؤشرات تؤكد ارتفاع عدد الإصابات بالوباء وهذا موعد الذروة

قال عضو اللجنة العلمية الصحية الدكتور إلياس أخاموك، اليوم الجمعة، خلال نزوله ضيفا على إذاعة سطيف. إن كل المؤشرات البيولوجية تؤكد تزايد عدد حالات الإصابات بالكوفيد خلال الأسبوعين الأخيرين. لا سيما في المدن الكبرى، ثم بعدها تتنقل العدوى الى باقي المدن . وأفاد أن الارتفاع في أعداد الإصابات يعرفه كل العالم تقريبا، خاصة في أوروبا، انجلترا لوحدها تسجل 40 ألف يوميا .