البروفيسور نوالدين اسماعيل: السلاح الوحيد الذي نملكه للحد من إنتشار كورونا هو الوقاية

كشف مختص في علم الاوبئة البروفيسور نوالدين اسماعيل أن السلاح الوحيد الذي نملكه لحد الان من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا هو الوقاية.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال البروفيسور نوالدين اسماعيل أنه لا بد من الوقاية في كل سلوكاتنا ومحيطنا

وأشار البروفيسور أن الوقاية تبدأ بالوقاية شخصية والمحيط وكدذا الوقاية الجماعية

الوقاية الشخصية متمثلة في غسل الأيدي كل ما مسسنا شيئ مشكوك فيه.

وكذا إستعمال المنديل لمرة واحدة ولا يرمى على الارض حتى نتجنب العدوى

كما ان المحيط لابد من ان يكون نظيف إضافة منع التجمعات والإبتعاد عن بعضنا البعض