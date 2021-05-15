البروفيسور نيبوش: الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة

قال البروفيسور جمال الدين نيبوش، رئيس مصلحة طب الأمراض القلبية بالمركز الإستشفائي بحسين داي، إن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة.

وفي حديثه لإذاعة سطيف، أشار أنه لا يوجد نقص في التكفل بمرضى كوفيد وعدد المتواجدين في الإنعاش ضئيل ومتحكم فيه.

وقال إننا ما زلنا نسجل حالات وفيات يوميا بمعدل تقريبا 300 وفاة شهريا .

وأضاف “اذا بقيت الحالة الوبائية مستقرة بالرغم من تسجيل حالات بالسلالات المتحورة، فإن الفيروسات الجديدة لا تشكل ضغطا “.

وتابع “لا أرى خطورة لحد الآن في الوضعية الصحية خاصة وإن السلالات الجديدة سجلت منذ شهرين ولم تنتشر بسرعة”.

وأكد أنه في حال انتشار الفيروس المتحور، ومسه عدة ولايات، فقد يشكل خطرا على الصحة العمومية.

وأوضح أن السلالات المتحورة لا تعطي ولا تعمل بالأسلوب نفسه الذي نراه في الخارج .

وأشار أن الفيروس المنتشر في الجزائر لا يملك الخطورة نفسها، ولا الأسلوب نفسه كالمنتشر في دول كثيرة.