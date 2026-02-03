البريد السريع .. إطلاق أول شبكة للخزائن الذكية في الجزائر

أعلنت مؤسسة البريد السريع الجزائر، عن إطلاق خدمة الخزائن الذكية Smartbox-Champion، اليوم الثلاثاء، في 4 ولايات كمرحلة تجريبية هي الجزائر العاصمة، وهران، سطيف، وغرداية.

وأوضحت ذات المؤسسة، في بيان لها، أن هذه الخزائن الآلية المخصصة للاستعمال الذاتي، توفر وسيلة آمنة ومريحة لاستلام وإرسال الطرود على مدار الساعة، دون التقيد بأوقات محددة. بما يعزز جودة الخدمة ويقربها أكثر من المواطنين.

وقد صُممت الخزائن لتناسب المراكز التجارية، أحياء السكن العمومي، وفضاءات الخدمة الذاتية التابعة لبريد الجزائر. ما يجعلها متكيفة مع الواقع الحضري والكثافة السكانية العالية.

كما تم تطوير خدمة Smartbox-Champion بالشراكة مع مؤسسة ناشئة جزائرية وباعتماد كفاءات ومواد محلية. في إطار دعم الابتكار ورقمنة خدمات توصيل الطرود عبر الوطن.

وتعمل المؤسسة على توسيع هذه الخدمة تدريجيًا، بحيث تشمل أكثر من 2000 خزانة ذكية في 69 ولاية خلال سنتي 2026 و2027. بهدف تعزيز التغطية الجغرافية وتسهيل استلام المواطنين طرودهم بطريقة آمنة وعملية ومرنة.

ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي المؤسسة لتطوير شبكة توزيع الطرود التي تضم حاليًا أكثر من 102 نقطة ووكالة عبر مختلف الولايات. إلى جانب توفير حلول لوجستية متطورة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.