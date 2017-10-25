سيتم العمل على وضع قاعدة للدفع عن طريق الحساب البريدي.. الرئيس المدير العام للبريد السريع:

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد السريع، بن سي سعيد نبيل، عن التحضير لتوقيع اتفاقيات مع مختلف الشركات المهتمة بالتسويق الإلكتروني بالجزائر من أجل توصيل السلع والمنتجات التي يقتنيها الزبون من المواقع الإلكترونية.

أوضح بن سي سعيد، أن خدمة التجارة الإلكترونية التي تعمل وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على التحضير لإطلاقها، تدفع بمؤسسة البريد السريع «أو.أم.أس» للسعي للاتفاق مع مختلف الشركات المهتمة بالتسويق الإلكتروني، لتكون المؤسسة بذلك آخر حلقة لتوصيل السلع والمنتجات التي يقتنيها الزبون من المواقع الإلكترونية لمختلف الشركات.

وأضاف ذات المسؤول بأن بعث التجارة الإلكترونية بالجزائر سيعطي المؤسسة دفعا كبيرا عن طريق هذه الاتفاقات من أجل توسيع تواجدها، مضيفا بأنه يتم التحضير لهذه المرحلة من خلال التوجه إلى مختلف الشركات المهتمة بالتجارة الإلكترونية للحصول على اتفاقيات التوزيع وإيصال منتجات هذه الشركات للزبائن.

كما قال بن سي سعيد إن الشركة الأم «بريد الجزائر» تعمل على وضع قاعدة للدفع عن طريق الحساب البريدي الجاري، وسيتم لاحقا إطلاق حملات إشهارية لإيصال هذه الفكرة للمواطنين، أي الدفع المالي عبر الأنترنت قبل الوصول إلى مرحلة التوزيع، والتي تطمح المؤسسة لاستغلال أكبر حصة منها.

وسيساعد المؤسسة على كسب هذه السوق – حسب المسؤول – تواجدها عبر 44 ولاية من الوطن، بعد افتتاح فرع جديد لها بولاية أدرار، مؤخرا، في انتظار وصول تغطيتها لكافة الولايات، والتي تصلها خدمة البريد السريع عن طريق الشبكة الكلاسيكية للتوزيع التابعة لبريد الجزائر، في تقاطع للمهام ينصب في خدمة الزبون بالدرجة الأولى.

وفي سياق ذي صلة، تعتزم المؤسسة الشروع قريبا في تهيئة شبابيكها عبر مختلف المراكز البريدية التي تتواجد بها لتعريف المواطنين بخدماتها وجلب المزيد من الزبائن، خاصة وأن آجال توصيل الرسائل والطرود من خلال هذه الخدمة عرف تحسنا كبيرا وقياسيا منذ استحداث الفرع سنة 2011.