البريطانيون يصدمون “غزال”

صُنف الدولي الجزائري، رشيد غزال كأسوء لاعب من جانب ناديه “ليستر سيتي”، خلال الموسم الجاري، من طرف جريدة “الغارديان” البريطانية.

وأشارت الجريدة بأن الجناح الطائر لم يُقدم أي إضافة تستحق الذكر منذ وصوله للفريق الصيف الماضي، قادما من موناكو الفرنسي.

وإعتبر ذات المصدر بان خريج مدرسة “ليون”، غير مرغوب فيه داخل صفوف “الفوكسيس”، وستحاول إدارته التخلص منه في القريب العاجل.

يُشار بأن “كبسولة الصغير” يعيش أوقاتا صعبة منذ وصول المُدرب الجديد “براندن رودجرز” والذي لم يعتمد عليه لعدم إقتناعه بمُستواه.

وكان اليساري يلعب بشكل مُنتظم مع المُدرب السابق، “كلود بويال”، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب بعد رحيل الأخير.