“البريميرليغ” يضع “الإتحاد الأوروبي” في حرج !

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن القائمين على الدوري الإنجليزي قد رفضوا مقترح “الإتحاد الاوروبي” من أجل مواصلة البطولة.

وكان “الاتحاد الأوروبي”، قد طالب من جميع “الإتحادات” مواصلة البطولات بأي شكل من الإشكال إلا في حالة وجود خطورة على صحة المعنيين.

وفي تلك الحالة فإن” اليويفا” قد اقترحت إقامة تصفيات مصغرة من أجل تحديد الأندية المتأهلة للمنافسة في دوري الأبطال والدوري الاوروبي.

غير أن القائمين على “البريميرليغ”، يرفضون لعب تصفيات مصغرة فهم يعتبرون أنه في حالة عدم المواصلة فيعني أنه لا يمكن لعب أي مباراة.