“البسكويت فاسد”.. حجز الآلاف من “الكرطون” بالعاصمة

تم، صبيحة اليوم الخميس، مداهمة ورشة لصناعة البسكويت في مقاطعة الحراش بالعاصمة.

وأفادت منظمة حماية المستهلك، أنها حجزت برفقة مفتشية التجارة لمقاطعة الحراش، أكثر من 3000 علبة كبيرة الحجم من البسكويت المستورد.

وكشفت المنظمة أن البسكويت منتهية الصلاحية بتاريخ مارس 2020، وتم تغيير تاريخ استهلاكه الى اوت 2021.

وقال المصدر، “أن التقديرات تواجد 10.000 كرطون بمقدار أكثر من حاويتين.

وأشارت المنظمة، إلى أن فرق التجارة لمقاطعة الحراش، ما يزالون لحد الساعة بعين المكان بعد عملية تربص دامت كل الليل.