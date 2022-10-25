البشر أنواع

هناك من البشر قلوبهم بريئة كالأطفال، يتعاملون معك بكل وضوح وشفافية.

وهناك من البشر قلوبهم عانت كثيرا، لا عاد يهمها فراق أو جراح أو أحزان.

وهناك من البشر قلوبهم حزينة ووجوههم تبتسم دائما.

و قلوب ضعيفة الإيمان ولامبالية لقدر أو نصيب.

كما هناك قلوب لازالت تحلم حتى لو كان الأمل ضعيف.

ومن البشر ليس لهم قلوب فلا يشعرون بأحد.

البشر أنواع

وهناك بــعـض البشر مثل الشوك أذا اقتربت منه لــتسقيه مــاء الحياة قام بـجـرحـــك، وبعضهم مثل الثعبان لا تراه ولكن عندما يراك يضع سمه بك دون أن تفعل لـــــه شيء.

والبعض الأخر من البشر مـــــــــــــثــل الـــــورد، كلما اقتربت منه لتسقيه لشعرت برائحته الطيبة تنبع من أعـمـاقـه.

والقلوب كثيرة والوجوه أكثر، فأنظر حولك جيدا لتعلم من الطيب، ومـــن الخبيث.