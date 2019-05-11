البشير يكشف عن أسماء متورطة معه في قضايا فساد

أقرّ الرئيس المعزول عمر البشير، اليوم السبت، بتهم الفساد التي وجهتها له النيابة العامة، وكشف عن أسماء ثقيلة متورطة معه.

وهذا فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال، بحسب ما نشرته صحيفة الجريدة السودانية.

حيث ذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن البشير بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلا: “لاشك أنه خلال الثلاثين عاما هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا”.

كما أشار الرئيس المعزول إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية، تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها، بين الشهود والاشتراك الجنائي.

ولفتت الصحيفة السودانية إلى أن فريقا من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة، كان قد داهما سابقا مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

أين تم العثور على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

والجدير بالذكر أن الشرطة السودانية اليوم، قد أزالت اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من الأبراج الستة التي يسكنها الضباط بالعاصمة الخرطوم.

في خطوة جديدة لوضع قطيعة مع النظام السابق، خاصة أن هذه الأبراج الستة كانت تسمى سابقا بـ “أبراج البشير”.