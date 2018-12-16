البصمات تُوقع بلصوص المنازل بأولاد يعيش في البليدة 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد يعيش في البليدة، من إلقاء القبض على شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 18 – 19 سنة بتهمة السرقة من داخل منزل.

تعود حيثيات القضية إلى تقدم شخص إلى ذات المصالح من أجل رفع شكوى تعرض منزله للسرقة حيث سرق منه “مبلغ مالي يقدر ب 21 مليون سنتيم و سلسلة ذهبية كبيرة وأخرى صغيرة خاتم كبير و أقراط أذن وسوار بالإضافة إلى جهاز حاسوب محمول.

وحسب تصريحات الضحية، أنه كان متواجدا خارج المنزل وأثناء عودته على الساعة الثانية عشر ليلا، اكتشف عملية السرقة.

على إثر هذا تم فتح تحقيق في القضية، وبعد الإستعانة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي من أجل مقارنة الكشف عن البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة تم التعرف على المشتبه فيه.

وبعد إلقاء القبض عليه وسماع أقواله تبين انه كان رفقة مشتبه فيه أخر ليتم تكثيف الأبحاث ووضع خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض على هذا الأخير .

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.