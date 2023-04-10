“البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”.. قانونية أم لا..حماية المستهلك تكشف

نشرت منظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك. منشور حول حقيقة عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” والتي يضعها بعض التجار في محلاتهم.

وحذرت حماية المستهلك في منشورها ” إعرف-حقك ” التجار من إستعمال عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل “.بحكم انها غير قانونية ولا يحق للمحلات التجارية وضعها ويمكن متابعتهم قضائيا.

وتابعت حماية المستهلك منشورها ” أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أوبها خلل”. كما دعت المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه الأمور وقالت: ” يجب التبليغ عنه في حالة العكس .”

كما نشرت حماية المستهلك للتبليغ عن مثل ههذ التجاوزارت الرقم القصير “3311 “. بالإضافة إلى “تطبيق أشكى Achki”.