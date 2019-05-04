البطاطا بـ45 دج والطماطم بـ90 دج واللحم البقري بـ800 دج بداية من يوم غدا

كشفت وزارة التجارة اليوم في بيان لها عن قائمة الاسعار المرجعية التي ستطبق بداية من يوم غدا في اطار شهر رمضان.

هذه الاساعار التي خصت بها عدد من الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك الى جانب اللحوم المستوردة، وذلك للحد من ظاهرة المضاربة خلال الشهر الفضيل.

وتتضمن القائمة ثمانية أصناف من الخضروات وهي البطاطا الاستهلاكية و الطماطم والبصل الاخضر والجاف والكوسة والخس والجزر والثوم الجاف و الأخضر الى جانب فاكهة الموز ولحوم البقر الطازجة والمجمدة المستوردة.

و قد حدد السعر المرجعي للبطاطا الاستهلاكية عند البيع بالجملة بـ 40.45 دينار و 45.50 عند البيع بالتجزئة، فيما يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 60 و80 دينار عند البيع بالجملة و90 و110 دج في اسواق التجزئة.

وبخصوص البصل فقد حدد سعر الجملة للنوع الجاف ما بين 45 و 50 دج/كلغ في حين يتراوح سعره في التجزئة ما بين 55 دج و 60دج.

أما البصل الاخضر فيتراوح ثمنه بين 20 و 25 دج/كلغ لدى البيع بالجملة و ما بين 30 و35 دج في التجزئة.

أما الكوسة فيتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 45 دج و 60 دج عند البيع بالجملة و65 دج و80 دج عند التجزئة فيما يتراوح سعر المرجعي لمنتوج

الخس ما بين 50 دج و55 دج عند البيع بالجملة وما بين 60 دج و 70 دج في اسواق التجزئة.

و يتراوح سعر الجزر لدى البيع بالجملة ما بين 35 دج و 45 دج وما بين 55 دج و 60 دج عند التجزئة.

و بخصوص الثوم بنوعيه الجاف والاخضر فقد حدد السعر المرجعي للنوع الاول ما بين 60دج و 80 دج عند البيع بالجملة وما بين 100دج و 150 دج عند التجزئة.

أما النوع الثاني الاخضر الموسمي فقد حدد سعره ما بين 30دج و40 دج/كلغ عند البيع بالجملة وما بين 50 دج و60 دج عند البيع بالتجزئة.

كما تضمنت القائمة تحديد سعر فاكهة الموز عند البيع بالجملة ما بين 200 و 220 دج و ما بين 230 و 250 دج في اسواق التجزئة.

وبخصوص اللحوم فقد حدد سعر اللحم البقري المجمد بـ 650 دج/كلغ عند البيع بالجملة و750 دج عند التجزئة.

فيما حدد سعر اللحم البقري الطازج بـ 820 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 950 دج عند البيع بالتجزئة.

أما لحوم البقر الطازجة المعبئة بالضغط فقد حدد سعرها المرجعي عند البيع بالجملة بـ 900 دج/ كلغ و 1000 دج عند البيع بالتجزئة.

فيما حدد سعر لحوم الأبقار الطازجة المعبئة بالضغط بـ 700 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 800 دج /كلغ في اسواق التجزئة.