قناة النهار البطاطا تهزم وزارة الفلاحة والعودة إلى الإستيراد بقلم النهار أونلاين نشر في 12 مارس 2022 - 23:11 شارك غرِّد أرسل 198 0 البطاطا تهزم وزارة الفلاحة والعودة إلى الإستيراد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/02P7R اقرأ أيضا وزير البريد يحل ضيفا على قناة النهار للمشاركة في برنامج 52 دقيقة إقتصاد قناة النهار 28 فيفري عصابات الأحياء بالمدن الجديدة تحكم قبضتها.. توفير الأمن مطلب السكان قناة النهار 22 فيفري بالفيديو.. الجزائريون بأوكرانيا يناشدون رئيس الجمهورية إجلاءهم الوطني 24 فيفري فاسألوا: حكم بيع سلعة شرط شراء أخرى قناة النهار 03 مارس حوادث: ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 07 مارس وزير الصيد البحري : المخزون السمكي لم ينخفص والأسعارهي هدف القطاع قناة النهار 21 فيفري رئيس الجمهورية: عازمون على مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطن الوطني 24 فيفري طالع هابط: الحماية المدنية تنقذ حمار سقط في بئر .. تحية لكم قناة النهار 20 فيفري طوابير وتجمعات أمام وكالات التشغيل بسبب منحة البطالة قناة النهار 22 فيفري بعد تداول الصور الكارثية للطفل نذير وكيف يصل إلى المدرسة..التلميذ تغير حاله شاهد ماذا قال قناة النهار 21 فيفري