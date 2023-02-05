قناة النهار “البطاطا” سيدة المائدة بـ 20 دج بأسواق الجملة للخضر والفواكه بقلم النهار أونلاين نشر في 05 فيفري 2023 - 21:40 شارك غرِّد أرسل 159 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/UZXTb اقرأ أيضا فاسألوا : تحريم النياحة على الميت قناة النهار 19 جانفي الأمراض النفسية .. أعراضها وعلاجها قناة النهار 19 جانفي راية عملاقة لدعم رابح ماجر بعد التصفير عليه في المباراة السابقة قناة النهار 21 جانفي فاسألوا : ماكان الحياء في شيئ إلا زانه قناة النهار 26 جانفي تقرت: توقيف شخصين وحجز ما يقارب 6000 كبسولة من الأقراص المهلوسة قناة النهار 02 فيفري من 2000 دج للكغ الواحد فما فوق.. أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيب المواطنين قناة النهار 20 جانفي رئيس الجمهورية :" أطلب من الحكومة العمل على تعميم إستعمال الوسائل الإلكترونية لتشمل مختلف المعاملات" قناة النهار 27 جانفي عنابة: فرقة البحث والتدخل تحجز 73 كلغ من القنب الهندي قناة النهار 16 جانفي صريح جدا: هذه هي الحكم والأمثال الشعبية التي يقتدي بها الجزائريون قناة النهار 28 جانفي مجيد بوقرة ينتفض ضد الصحفيين.. "كفاكم إنتقادا.. هاجموني أنا واتركوا اللاعبين" قناة النهار 21 جانفي