البطاطا بـ 75 ديناراً في هذه الأسواق

كشف المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، الأربعاء، الشروع في ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا في السوق بهدف استقرار الأسعار.

وأكد مقراني، في تصريح صحفي على هامش ندوة حول نظام المداومة خلال الأعياد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المضاربين في مادة البطاطا. منها حجز السلع والمتابعات القضائية.

وأضاف المسؤول ذاته أن الوزارة “تتابع بشكل يومي وضعية توفر المنتجات الفلاحية والغذائية عبر مختلف مراحل التوزيع”.

وأشار مقراني إلى تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار البطاطا خلال الأيام الأخيرة.

وإعتبر مقراني أن “بيع البطاطا بسعر يصل أحيانا إلى 180 ديناراً للكيلوغرام، أمر غير مقبول ولن نتسامح معه”.

وفي السياق ذاته، كشف مقراني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تفريغ المخزون الاستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد.

وسيتم طرح الكمية الأولى في الأسواق، وتقدر بـ 10 آلاف طن. من إجمالي 34 ألف طن مخزنة لدى الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (ساربا).

ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار مع بداية عمليات جني المحصول الجديد خلال الأسابيع المقبلة في عدد من الولايات، من بينها مستغانم وعين الدفلى.

وأكد مقراني أنه تم تحديد سعر مرجعي للبطاطا عند 75 ديناراً للكيلوغرام على مستوى نقاط البيع المعتمدة. بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة هذا المنتج الأساسي في الأسواق.