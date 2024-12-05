البطاقة الذهبية.. الرسوم المترتبة عن عملية الدفع الإلكتروني

يتساءل العديد من حاملي البطاقة الذهبية عن الرسوم المترتبة في حال الدفع بالبطاقة الذهبية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته منظمة حماية المستهلك أن الرسوم لا يتحملها حامل البطاقة الذهبية عند عملية الدفع الإلكتروني.

كما أكد أن القانون ينص على أن التاجر أو المورد الإلكتروني هو من يتحمل أعباء ورسوم هذه العلمية. وعند شراء أي شيء جديد بالبطاقة الذهبية “ماتخلض والو زيادة”.

ولمزيد من توضيحات، يرجى الدخول للموقع الرسمي لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.