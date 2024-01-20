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البطاقة الذهبية.. خدمة هامة من بريد الجزائر

بقلم أسماء.ع
البطاقة الذهبية.. خدمة هامة من بريد الجزائر
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ذكّر بريد الجزائر، اليوم السبت، عن امكانية تغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية الخاصة بكل زبون.

وحسب ما نشره بريد الجزائر، فإن العملية تبدأ بالذهاب إلى الشباك الآلي و اختيار خدمات النقال. ثم النقر على خدمة رقم الهاتف النقال.

وجاء في منشور المؤسسة “إذا حبيت تغير رقم هاتفك النقال المرتبط بالبطاقة الذهبية، ما عليك غير تبع الخطوات التالية: تتجه إلى الشباك الآلي.” “تختار خدمات النقال.. تختار خانة تغيير رقم الهاتف النقال”.

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