البطاقة الذهبية.. خدمة هامة من بريد الجزائر
بقلم أسماء.ع
ذكّر بريد الجزائر، اليوم السبت، عن امكانية تغيير رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية الخاصة بكل زبون.
وحسب ما نشره بريد الجزائر، فإن العملية تبدأ بالذهاب إلى الشباك الآلي و اختيار خدمات النقال. ثم النقر على خدمة رقم الهاتف النقال.
وجاء في منشور المؤسسة “إذا حبيت تغير رقم هاتفك النقال المرتبط بالبطاقة الذهبية، ما عليك غير تبع الخطوات التالية: تتجه إلى الشباك الآلي.” “تختار خدمات النقال.. تختار خانة تغيير رقم الهاتف النقال”.
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